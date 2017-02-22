Женщина попала под колеса легковушки в Волгограде
«ВАЗ-2109» сбил волгоградку в Красноармейском районе. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
«ВАЗ-2109» сбил волгоградку в Красноармейском районе. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Канал имени Ленина» около девяти вечера. По словам свидетелей ДТП, женщина перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель легковушки, вероятно, не заметил ее и сбил.