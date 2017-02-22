Женщина попала под колеса легковушки в Волгограде

Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Канал имени Ленина» около девяти вечера. По словам свидетелей ДТП, женщина перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель легковушки, вероятно, не заметил ее и сбил.

Интернет-пользователи в социальных сетях пишут, что пострадавшую с места происшествия увезли в больницу на скорой. Информация о произошедшем уточняется.