В Воронеже иномарка задавила насмерть рабочего, несколько раз проехав по нему

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД, приблизительно в 00.10 водитель автомобиля «Опель Кадет», молодой человек 1997 года рождения, двигаясь со стороны улицы Комарова в направлении Перхоровича, допустил выезд на встречную полосу, где сбил рабочего, который находился на проезжей части для замены ламп освещения.

Пользователи социальных сетей пишут, что от самой иномарки практически ничего не осталось — настолько сильный был удар. Более того, по словам очевидцев, водитель «Опеля» пытался скрыться и еще сильнее травмировал мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось, через некоторое время он скончался от полученных травм.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. В том числе правоохранителям предстоит выяснить, не был ли 20-летний водитель пьян.