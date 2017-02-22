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10:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Пикап ушел под лед в Приморье

Очередной автомобиль ушел под лед в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

ЧП произошло в селе Петровка Шкотовского района, где лед не выдержал веса большого пикапа. Информации о погибших и пострадавших в результате несчастного случая нет.

Автомобиль, несмотря на большой вес и габариты, большей частью остался на поверхности, так что не исключено, что владелец может предпринять попытку вытащить машину.

Напомним, ГУ МЧС России неоднократно предупреждало жителей края об опасности выхода на подтаявший лёд. Выезд транспорта на лёд тем более категорически запрещен.

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