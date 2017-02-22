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11:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец из-за решетки продавал партии героина через свою жену и отца

Мужчине добавили срок к его тюремному заключению.

27-летнему местному жителю Борисоглебский районный суд вынес приговор за незаконный сбыт наркотиков преступной группой. Стражам порядка удалось доказать 84 эпизода преступления.

Воронежец сидит в колонии на территории райцентра. Однако это ему не помешало реализовывать героин. В преступную группу ок включил своего отца и 46-летнюю супругу.

«Его родственники выполняли роль курьеров и закладчиков наркотиков в тайники. За это они получали долю от прибыли», — отметили в МВД.

Отбывающий наказание мужчина договаривался с клиентами, а также придумывал способы получения денег.

«Супругу задержали в тот момент, как она закладывала полграмма героина в тайник рядом с опорой линии электрических передач на улице Трусова в Борисоглебске», — отметили в МВД.

Уже во время обыска в доме у женщины обнаружили еще более двух граммов тяжелого наркотика.

Мужчине добавили срок к уже отбытой части наказания. Таким образом, ему предстоит провести 11 лет в колонии особого режима. Против супруги и отца завели дело — им грозит до 20 лет тюрьмы.

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