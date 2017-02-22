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10:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Полугодовалый екатеринбуржец не получил серьезных травм из-за глыбы

Рухнувшей на него с крыши.

Полугодовалый екатеринбуржец, на которого накануне упала глыба снега с крыши, чудом избежал серьезных последствий. Врачи ДГКБ № 9 осмотрели мальчика — травм, представляющих угрозу жизни или здоровью, у него не нашли, уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава. Ребенка отпустили домой.

Снег упал на коляску с младенцем с крыши дома на Баумана, 5. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и следственные органы. Изначально сообщалось, что у ребенка травма головы.

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