Полугодовалый екатеринбуржец не получил серьезных травм из-за глыбы

Полугодовалый екатеринбуржец, на которого накануне упала глыба снега с крыши, чудом избежал серьезных последствий. Врачи ДГКБ № 9 осмотрели мальчика — травм, представляющих угрозу жизни или здоровью, у него не нашли, уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава. Ребенка отпустили домой.

Снег упал на коляску с младенцем с крыши дома на Баумана, 5. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и следственные органы. Изначально сообщалось, что у ребенка травма головы.