Десятки фур и Hummer слетели на обочины новосибирских трасс

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что снегоочистительная техника по-прежнему работает в усиленном режиме, на дороги выведено более 997 единиц.

Но избежать аварий в такую непогоду все равно не удалось. Как сообщили VN.ru в сообществе «ДПС. Контроль. НСО», в связи с плохими погодными условиями количество ДТП и аварийных ситуаций на трассах выросло в разы.

«Самой аварийной трассой на сегодня является М-52, — говорит руководитель паблика на сайте “ВКонтакте” Игорь Долгов. — Но это не значит, что эту трассу плохо чистят. Просто она является самой загруженной и именно по ней чаще ездят груженые фуры. Сегодня здесь слетел с дороги даже легендарный Hummer. Toyota Platz ехал со стороны Новосибирска и при обгоне фуры выехал на встречку. А со стороны Барнаула ехал американский внедорожник. “Платц”, не успевая завершить маневр, ударил “Хаммер”. Тот, уходя от столкновения, вылетел на обочину и несколько раз перевернулся».

В пресс-службе правительства региона добавили, что дорожная обстановка на автодорогах в условиях текущей плохой видимости находится на особом контроле специалистов Территориального управления автомобильных дорог области и минтранса региона. Для обеспечения безопасности пассажиров по международным маршрутам регулярных перевозок 20 февраля был приостановлен выпуск транспорта с Новосибирского автовокзала по направлению на Казахстан (трасса К-17р).

Вчера вечером автобусные маршруты возобновили, а движение личного автотранспорта не ограничено. Однако специалисты ТУАД просят автомобилистов соблюдать бдительность и соответствующий погодным условиям скоростной режим.