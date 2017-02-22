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13:11 (мск), источник: Югополис

Задержана банда, грабившая АЗС и магазины в Краснодарском крае

Краснодарскими полицейскими задержана группа мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений.

Источник: Югополис

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР по подозрению в совершении серии разбойных нападений задержаны пятеро молодых людей. Уже установлена их причастность к 4 разбойным нападениям на территории Краснодара и Динского района, сообщает пресс-служба кубанской полиции.

Так, в середине января задержанные ограбили автозаправку на ул. Российской, затем напали на продавца круглосуточного магазина в станице Елизаветинской.

Через два дня аналогичное разбойное нападение на продуктовый магазин произошло на территории Карасунского округа, а затем — в Динском районе.

Подозреваемыми оказались двое жителей Краснодара, жители Тбилисского и Гулькевичского районов, а также уроженец Якутии. Молодые люди были задержаны на съемной квартире.

Задержанные были доставлены в отдел полиции, где пояснили, что похищенные деньги тратили на собственные нужды.

Сейчас все пятеро заключены под стражу.

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