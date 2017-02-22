В Самаре упавшая сосулька сломала проходившей мимо женщине руку

Во вторник, 21 февраля, примерно в 16:30, по предварительным данным, с балкона пятого этажа одного из домов в районе пересечения улиц Калинина и Победы в Самаре на 38-летнюю женщину упала сосулька, сильно ударившая ее по руке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана «скорая». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали ей помощь на месте и увезли ее с подозрением на перелом предплечья в лечебное учреждение.