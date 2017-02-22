В Самарской области в происшествии на железной дороге погиб мужчина

Во вторник, 21 февраля, в Самарской области зафиксировали смертельное происшествие на железной дороге. Погиб мужчина 1972 года рождения, пишет 63.ru.

По его словам, инцидент произошел в ночное время. Машинист поезда заметил на железнодорожных путях на перегоне Мыльная-Обшаровка мужчину без сознания. У пострадавшего отрезало ноги, вероятно, в результате наезда другого состава.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Однако по пути в больницу мужчина скончался. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он был пассажиром поезда, следовавшего в направлении Урала. Как рассказала полицейским проводница, мужчина сошел с поезда покурить и не вернулся. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Эту работу контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.