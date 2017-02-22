Суд продлил арест трех членов террористической организации в Челябинске
Активисты запрещенной в России «Хизб
Активисты запрещенной в России «Хизб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил арест трех активистов террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, на два месяца, сообщила ТАСС
«Суд продлил содержание под стражей трех членов террористической организации на два месяца, до 18 мая 2017 года», — сказала собеседница агентства.
Активисты террористической организации были задержаны 25 мая 2016 года, им было предъявлено обвинение статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».
Как сообщают местные СМИ, речь идет о членах запрещенной и признанной террористической в России исламской организации «Хизб
По словам Прохоровой, в день оглашения судебного решения в суд пришли родственники арестованных, жены, друзья, знакомые. «В результате этого была усилена охрана здания. Пришлось дополнительно вызвать службу судебных приставов для обеспечения порядка», — отметила она.
«Хизб