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11:50 (мск), источник: ТАСС

Суд продлил арест трех членов террористической организации в Челябинске

Активисты запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» останутся под стражей до 18 мая.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил арест трех активистов террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, на два месяца, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

«Суд продлил содержание под стражей трех членов террористической организации на два месяца, до 18 мая 2017 года», — сказала собеседница агентства.

Активисты террористической организации были задержаны 25 мая 2016 года, им было предъявлено обвинение статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Как сообщают местные СМИ, речь идет о членах запрещенной и признанной террористической в России исламской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

По словам Прохоровой, в день оглашения судебного решения в суд пришли родственники арестованных, жены, друзья, знакомые. «В результате этого была усилена охрана здания. Пришлось дополнительно вызвать службу судебных приставов для обеспечения порядка», — отметила она.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», или Партия исламского освобождения, имеет своей целью свержение неисламских правительств во всем мире и установление так называемого «Всемирного исламского Халифата». Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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