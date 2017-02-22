Суд продлил арест трех членов террористической организации в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил арест трех активистов террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, на два месяца, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

«Суд продлил содержание под стражей трех членов террористической организации на два месяца, до 18 мая 2017 года», — сказала собеседница агентства.

Активисты террористической организации были задержаны 25 мая 2016 года, им было предъявлено обвинение статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Как сообщают местные СМИ, речь идет о членах запрещенной и признанной террористической в России исламской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

По словам Прохоровой, в день оглашения судебного решения в суд пришли родственники арестованных, жены, друзья, знакомые. «В результате этого была усилена охрана здания. Пришлось дополнительно вызвать службу судебных приставов для обеспечения порядка», — отметила она.