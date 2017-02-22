Следователи найдут виновного в падении школьника в открытый колодец, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В Ленинском районе утром 22 февраля мальчик упал в открытый колодец, когда шёл с микрорайона «Чистая Слобода» по тропинке к бассейну спорткомплекса «Заря». Внутри колодца находилась вода, и ребёнку пришлось просидеть в ней по грудь около 20 минут, пока его крики о помощи не услышал прохожий. Мужчина остановил проезжавший мимо автомобиль, и вместе с его водителем, при помощи машины они вытащили мальчика, обвязав его тросом. Мужчины доставили ребенка в спорткомплекс, им занялись администраторы. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

«В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия для подтверждения того, что люк закрыт и не представляет опасности для граждан. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание данной теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пообещали следователи.