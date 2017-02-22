Три человека госпитализированы в результате массового ДТП с маршрутками в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла ориентировочно в 08:00 22 февраля прямо на остановке «площадь Минина и Пожарского».

По словам собеседника агентства, произошло столкновение двух маршруток, социального автобуса и легкового автомобиля. В результате автоаварии три человека госпитализированы, а остальным (по информации очевидца агентства — 6 человек) была оказана медпомощь на месте ДТП.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты УГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Движение на площади Минина в данный момент затруднено.