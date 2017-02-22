Лишение свободы грозит комсомольскому автолюбителю, который сбил женщину с ребенком
В Комсомольске-на-Амуре осудят 37-летнего автолюбителя. Мужчина ехал по проспекту Мира со стороны Аллеи Труда. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину с ребенком.
Комсомольчанка получила травмы средней тяжести, ее восьмилетний сын в тяжелом состоянии был направлен в реанимацию. Сейчас мальчик находится на реабилитации.
Экспресс-освидетельствование показало, что водитель был трезв. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.