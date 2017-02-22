Chevrolet Cobalt вспыхнул на Курминском тракте в Иркутском районе

Возгорание автомобиля Chevrolet Cobalt произошло на девятом километре Курминского тракта в Иркутском районе в ночь на 22 февраля. На момент прибытия первого подразделения в садоводство «Медик-2» машина была полностью охвачена огнем. Ликвидация открытого горения заняла не более трех минут. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«В результате пожара огнем были уничтожены сгораемые детали автомобиля на площади 4 кв. метра», — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают: минимизировать риски возгорания вашего транспортного средства поможет регулярная профилактика, а также отказ от перегрузки бортовой электросети подключением дополнительных устройств в попытке улучшить функциональные возможности автомобиля. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать ситуаций, когда огонь может сыграть злую шутку с вами и с вашим «железным конем».