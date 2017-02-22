В Челябинске водитель «Мерседес» сбил восьмилетнего мальчика
В Челябинске водитель «Мерседес» совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.
В Челябинске водитель «Мерседес» совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Авария произошла вечером 22 февраля напротив дома 102 по улице Героев Танкограда. В результате ДТП мальчик получил травмы — ушибленная рана головы, перелом плюсневой кости.
Стоит отметить, что за прошедший год водитель один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.
В настоящий момент по факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства.