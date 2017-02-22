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11:58 (мск), источник: АиФ Калининград

У погибших на берегу Преголи в Калининграде лебедей обнаружили птичий грипп

У погибших на берегу реки Преголя в Калининграде лебедей обнаружили птичий грипп, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Аргументы и факты

«При исследовании проб патологического материала от трех павших лебедей во всех пробах биологического материала выявлен геном вируса гриппа А птиц и установлен подтип выявленного вируса — Н5», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

В настоящее время проводятся дальнейшие вирусологические и молекулярно-биологические исследования.

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