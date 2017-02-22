Экологи: Днестр может исчезнуть

Еще в 2012 г. обе страны подписали стандартный договор о действиях в бассейне Днестра. Но он до сих пор не ратифицирован украинской стороной, которая действует в интересах собственных олигархов, а не народа. Данный договор если и будет действовать, затрагивает только экономические, политические, но не экологические проблемы. А последним официальным документом, который рассматривал вопросы качества воды, обмеления реки является доклад о функционировании днестровских водохранилищ за 1986 г., — сказал Тромбицкий.

Как передает Инфотаг, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр ECO-Tiras Илья Тромбицкий сообщил, что действия украинского правительства идут вразрез с общемировыми правилами трансграничного сотрудничества по рекам.

Такое мнение они выразили во вторник на пресс-конференции Взаимодействие Молдавии и Украины по проблемам Днестра.

Он подчеркнул, что экологические проблемы так же насущны и требуют срочных решений, как и вопросы политики.

Профессор института зоологии АН РМ Елена Зубкова считает, что в случае строительства еще трех ГЭС приведет к тому, что годовой сток воды в Днестре станет ниже среднего показателя — 10 млрд. кубометров. Если же введут в строй все шесть ГЭС, понятия река Днестр больше не будет.

Уже можно говорить о качественном изменении состава воды — Днестр питают в основном малые притоки и подземные источники. Каскад ГЭС фактически перекроет питание реки, — сказала она.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила, что в Украине более 50 экологических организаций опротестовали действия правительства. Против высказались областные советы Ивано-Франковской и Тернопольской области. У нас гораздо хуже налажен диалог с властью, чем в Молдове, его фактически нет на протяжении последних лет. Но от лица гражданского общества я заявляю, что строительства мы не допустим, — сказала общественница.

Председатель общества рыболовов Украины Александр Чистяков напомнил, что за последние два года в красную книгу Украины попали 70 видов рыбы, что говорит о катастрофической ситуации в водоемах страны. Речная рыба живет в проточной воде, строительство ГЭС приведет к застаиванию воды и массовой гибели рыбы.

По итогам конференции эксперты договорились о взаимном сотрудничестве и наблюдении за действиями властей обеих стран.

13 июля 2016 г. кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 г. Она предполагает строительство шести новых ГЭС на верхнем Днестре (в том числе крупнейшей в Европе Новоднестровской (мощностью 1,25 млн. кВт). Строительство вызвало беспокойство в экспертной среде экологов Молдовы и Украины. Однако Украина не отказалась от идеи строительства ГЭС.