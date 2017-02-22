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12:30 (мск), источник: Publika.md

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра

Усиление ветра до 70 км в час прогнозируют нам синоптики по всей территории страны.

Источник: Publika.md

Предупреждение вступает в силу во второй половине дня сегодня и продлиться весь завтрашний день.

23 февраля будет пасмурно, на севере возможны слабые дожди. Ночью около нуля, а днем воздух прогреется до плюс 15.

В Румынии местами возможен сильный ветер до 60 км в час, в горных районах — до 80-ти.

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