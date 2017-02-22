Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра

Предупреждение вступает в силу во второй половине дня сегодня и продлиться весь завтрашний день.

23 февраля будет пасмурно, на севере возможны слабые дожди. Ночью около нуля, а днем воздух прогреется до плюс 15.

В Румынии местами возможен сильный ветер до 60 км в час, в горных районах — до 80-ти.