Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра
Усиление ветра до 70 км в час прогнозируют нам синоптики по всей территории страны.
Усиление ветра до 70 км в час прогнозируют нам синоптики по всей территории страны.
Предупреждение вступает в силу во второй половине дня сегодня и продлиться весь завтрашний день.
23 февраля будет пасмурно, на севере возможны слабые дожди. Ночью около нуля, а днем воздух прогреется до плюс 15.
В Румынии местами возможен сильный ветер до 60 км в час, в горных районах — до 80-ти.