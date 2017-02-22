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11:11 (мск), источник: РИА Новости

СК завершил расследование дела о крушении вертолета в Югре в 2015 году

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела по факту крушения в 2015 году вертолета АS-350 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате которого погибли четыре человека, говорится в сообщении СК РФ.

Источник: РИА Новости

В конце ноября 2015 года в шести километрах от поселка Кедровый Ханты-Мансийского района произошло авиационное происшествие с вертолетом АS-350. По имеющейся информации, на борту воздушного судна находились два члена экипажа и два пассажира. Все они погибли на месте происшествия, вертолет разрушен. В связи с этим следствие возбудило уголовное дело.

Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения вертолета стали дезориентация командира воздушного судна, а также выполнение полета на высоте ниже безопасной.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна вертолета “Eurocopter AS-350”, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)», — говорится в сообщении.

Так как командир вертолета погиб в крушении, а его родственники отказались прекратить уголовное дело, его жена ознакомлена с постановлением о привлечении погибшего в качестве обвиняемого и материалами уголовного дела.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу и дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

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