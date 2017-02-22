В Иркутске трамвай сбил пешехода
Случилось ДТП на остановке в микрорайоне Солнечном. По словам очевидцев, девушка собиралась перейти дорогу, но, увидев приближающийся автомобиль, решила повернуть назад.
Случилось ДТП на остановке в микрорайоне Солнечном. По словам очевидцев, девушка собиралась перейти дорогу, но, увидев приближающийся автомобиль, решила повернуть назад.
При этом трамвай, который в этот момент подходил к остановке, она не заметила. В итоге вагон ее сбил. Сотрудников ГИБДД и скорую помощь вызвала вагоновожатая. Пострадавшую госпитализировали.