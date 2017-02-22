Омские полицейские раскрыли целую серию мошенничеств

Звонивший пенсионерам мужчина представлялся их внуком или сыном, якобы совершившим ДТП. Затем к разговору подключался лжеполицейский, обещавший за вознаграждение избавить родственников от уголовного наказания.

Оперативники установили, что предполагаемый подозреваемый находится в Новосибирской области. В его квартире нашли 2 банковские карты, более 15 актививированных и 50 новых сим-карт. Задержанный 30-летний мужчина неоднократно судим.

Находясь в заключении, он узнал о преступном способе заработка денег и, освободившись, решил им воспользоваться. Сейчас он снова может сесть на 5 лет.