СК: подросток организовал групповое убийство наркомана в городе Бор

Троих подростков и 21-летнего молодого человека осудят за групповое убийство наркомана в городе Бор, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 17-летний обвиняемый рассказал своим знакомым о молодом человеке, употребляющем и распространяющем наркотики, и подговорил их убить его. 15 февраля 2016 года четверо злоумышленников под надуманным предлогом вывезли 18-летнего потерпевшего в безлюдное место в район озера Юрасовское и зарезали его. В тот же день подростки передали организатору убийства личные вещи погибшего в качестве подтверждения совершенного преступления.

По «горячим» следам злоумышленники были задержаны и заключены под стражу. Следователи возбудили уголовное дело. Расследование которого в настоящее время завершено. Организатора убийства также осудят за публичное оправдание терроризма в интернете.