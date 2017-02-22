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11:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева приговорили к шести годам тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал застройщика Владимира Воробьева виновным сразу по нескольким статьям и лишил его свободы на шесть лет.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Подсудимый, находившийся до приговора на свободе, был взят под стражу в зале суда. Иски потерпевших были оставлены без рассмотрения, вопрос денежной компенсации будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами», — сообщили в пресс-службе.

Владимира Воробьева обвинили по статьям: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления».

Напомним, по версии следствия, с 2008 года по август 2015 года Воробьев приобретал земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и без специального разрешения, в отсутствие надлежащего подключения объектов к сетям, возводил на них многоквартирные жилые дома. Кроме того, Воробьев привлекал от граждан денежные средства под строительство многоквартирников под видом реализации квартир в несуществующих домах.

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