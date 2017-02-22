В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионера

Пенсионер отдал все, что у него было с собой, а злоумышленники скрылись.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел накануне во дворе дома на улице Красносортщиков, 12 «а». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Владимира Пилюшенко.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции «по горячим следам» во дворе дома на улице Одинарка задержали одного из нападавших — гражданина без определенного места жительства 1968 года рождения, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений имущественного характера. У подозреваемого была изъята улика преступления — шапка.

Второго соучастника преступления экипаж ППСП совместно с сыщиками угрозыска отдела полиции № 11 задержали по приметам. Гражданин без определенного места жительства 1985 года рождения, ранее был судим восемь раз за кражи, грабежи и разбои. В ходе личного досмотра у него было изъято орудие преступления — бытовой нож.

Пострадавший опознал своих обидчиков.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия подозреваемые будут находиться под стражей.

Добавим, что сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению иных преступлений на территории города. Всех, кто мог пострадать от противоправных действий данных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам: (343) 356−42−11, 356−46−11.