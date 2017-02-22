Перед заксобранием Новосибирска часть дорог ушла под воду
Участок дороги на Октябрьской магистрали покрыт мутной и грязной водой. Устранением аварии занимались сотрудники профильных служб.
Участок дороги на Октябрьской магистрали покрыт мутной и грязной водой. Устранением аварии занимались сотрудники профильных служб.
«Сегодня утром затопило проезд под мостом Октябрьской магистрали напротив Законодательного собрания области,»—сообщили очевидцы Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Некоторые жители города в социальных сетях говорят о прорыве водопровода, но в