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11:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Перед заксобранием Новосибирска часть дорог ушла под воду

Участок дороги на Октябрьской магистрали покрыт мутной и грязной водой. Устранением аварии занимались сотрудники профильных служб.

«Сегодня утром затопило проезд под мостом Октябрьской магистрали напротив Законодательного собрания области—сообщили очевидцы Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Некоторые жители города в социальных сетях говорят о прорыве водопровода, но в пресс-центре АО «СИБЭКО» ответили, что не имеют к этому инциденту отношения.

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