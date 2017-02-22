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11:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Массовое ДТП в Уфе: на спуске в Сипайлово у КамАЗа отказали тормоза

Фотографии с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «БашДТП». Инцидент произошел сегодня утром в уфимском микрорайоне Сипайлово.

По словам очевидцев у КамАЗа на спуске отказали тормоза. В результате ДТП было повреждено еще пять автомобилей.

При этом в комментариях к новости пользователи отмечают, что на данном участке автодороги уже продолжительное время висят знаки, запрещающие движение большегрузов.

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