Массовое ДТП в Уфе: на спуске в Сипайлово у КамАЗа отказали тормоза

По словам очевидцев у КамАЗа на спуске отказали тормоза. В результате ДТП было повреждено еще пять автомобилей.

При этом в комментариях к новости пользователи отмечают, что на данном участке автодороги уже продолжительное время висят знаки, запрещающие движение большегрузов.