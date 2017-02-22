В Киеве внедорожник провалился под асфальт

В Шевченковском районе Киева автомобиль Suzuki провалился колесом под асфальт.

Об этом сообщается на странице «Киев Оперативный» в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места происшествия.

Инцидент произошел 21 февраля в районе улицы Баггоутовской.

По словам очевидцев, автомобиль ушел под асфальт не на проезжей части дороги.

«Наблюдал беднягу. Он не на проезжей части “утонул”, а на типа парковке. Заметьте ограждения, там был или есть ремонт», — написал Роман Максимов.

Как сообщал «Обозреватель», в январе в Днепровском районе Киева в результате прорыва трубопровода произошло ЧП — автомобиль ВАЗ провалился под асфальт.

19 февраля в центре Киева неподалеку станции метро «Площадь Льва Толстого» с крыши дома на припаркованный автомобиль упала глыба льда.