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11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб житель Башкирии

В Челябинской области в тройном ДТП погиб 24-летний житель республики Башкортостан.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла рано утром 21 февраля на 1770 км автодороги Москва -Челябинск. Водитель «Лада Гранта» совершила столкновение с грузовым автомобилем «Скания». Большегруз после удара выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу-279501».

В результате ДТП водитель «Исузу» от полученных травм скончался на месте.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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