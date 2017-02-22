В Челябинской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб житель Башкирии
В Челябинской области в тройном ДТП погиб 24-летний житель республики Башкортостан.
В Челябинской области в тройном ДТП погиб 24-летний житель республики Башкортостан.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Авария произошла рано утром 21 февраля на 1770 км автодороги Москва -Челябинск. Водитель «Лада Гранта» совершила столкновение с грузовым автомобилем «Скания». Большегруз после удара выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу-279501».
В результате ДТП водитель «Исузу» от полученных травм скончался на месте.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.