В Уфе ледяная глыба вновь упала на припаркованный автомобиль
В Уфе ледяная глыба вновь упала на припаркованный автомобиль. На этот раз инцидент произошел по улице Первомайской рядом с домом 68/3.
В Уфе ледяная глыба вновь упала на припаркованный автомобиль. На этот раз инцидент произошел по улице Первомайской рядом с домом 68/3.
Автомобиль получил значительные механические повреждения — разбиты стекла, продавлена крыша.
Напомним, несколькими днями ранее в Уфе произошел похожий случай — ЧП произошло между домами по улице Архитектора Рехмукова, 3 и улице Комсомольской, 156/1. Тогда видео нашего телезрителя попало в программу «Мобильный репортер».