С 12-го этажа упала и насмерть разбилась жительница Краснодара
Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Краснодаре 22 февраля возле многоэтажки обнаружили тело неизвестной женщины.
Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Краснодаре 22 февраля возле многоэтажки обнаружили тело неизвестной женщины.
В полицию утром позвонили местные жители и сообщили о том, что около дома на проезде Репина лежит женщина. Очевидцы выложили фото с места происшествия в социальных сетях, сообщает ИА KrasnodarMedia.
«Инцидент произошел рано утром. По версии следствия, женщина упала с крыши 12-этажного жилого дома. На месте работают следователи. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются», — рассказала
По факту проводится доследственная проверка.
В комментариях в социальных сетях очевидцы сообщают, что тело нашел дворник рано утром, и что погибшая, у которой был проломлен череп, выглядела лет на 25.