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12:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

С 12-го этажа упала и насмерть разбилась жительница Краснодара

Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Краснодаре 22 февраля возле многоэтажки обнаружили тело неизвестной женщины.

В полицию утром позвонили местные жители и сообщили о том, что около дома на проезде Репина лежит женщина. Очевидцы выложили фото с места происшествия в социальных сетях, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«Инцидент произошел рано утром. По версии следствия, женщина упала с крыши 12-этажного жилого дома. На месте работают следователи. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По факту проводится доследственная проверка.

В комментариях в социальных сетях очевидцы сообщают, что тело нашел дворник рано утром, и что погибшая, у которой был проломлен череп, выглядела лет на 25.

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