На главу Амурского пароходства в Хабаровске завели два уголовных дела
Руководителя подозревают в уклонении от таможенных платежей на сумму свыше 5 млн рублей.
Руководителя подозревают в уклонении от таможенных платежей на сумму свыше 5 млн рублей.
Статус подозреваемого по двум уголовным делам об уклонении от таможенных платежей получил руководитель ОАО «Амурское пароходство» в Хабаровске. Предприятие произвело ремонт двух своих судов за границей, но не уведомило об этом сотрудников таможни. Сумма ущерба оценивается более чем в 5 млн рублей, сообщает портал «Губерния».
Ремонт теплоходов «Омский-114» и «Капитан Болдырев» был выполнен в марте и июне 2015 года, когда представители компании находились в Китае. Отремонтировать корабли в Хабаровском крае не позволило отсутствие должной производственной базы. По возвращении судовладелец не стал декларировать проведение ремонта в таможенном органе,
«Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований таможенного законодательства. По материалам прокурорской проверки Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», — сообщил помощник хабаровского транспортного прокурора Иван Бабий.
По словам собеседника, если вина руководителя пароходства будет доказана, он может отправиться в места лишения свободы на два года либо будет оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.