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12:02 (мск), источник: Губерния онлайн

На главу Амурского пароходства в Хабаровске завели два уголовных дела

Руководителя подозревают в уклонении от таможенных платежей на сумму свыше 5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Статус подозреваемого по двум уголовным делам об уклонении от таможенных платежей получил руководитель ОАО «Амурское пароходство» в Хабаровске. Предприятие произвело ремонт двух своих судов за границей, но не уведомило об этом сотрудников таможни. Сумма ущерба оценивается более чем в 5 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Ремонт теплоходов «Омский-114» и «Капитан Болдырев» был выполнен в марте и июне 2015 года, когда представители компании находились в Китае. Отремонтировать корабли в Хабаровском крае не позволило отсутствие должной производственной базы. По возвращении судовладелец не стал декларировать проведение ремонта в таможенном органе, из-за чего казна недополучила свыше 5,2 млн рублей.

«Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований таможенного законодательства. По материалам прокурорской проверки Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», — сообщил помощник хабаровского транспортного прокурора Иван Бабий.

По словам собеседника, если вина руководителя пароходства будет доказана, он может отправиться в места лишения свободы на два года либо будет оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.

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