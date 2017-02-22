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17:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Угонщик в Братске поджег автомобиль, чтобы спрятать улики

Злоумышленника задержали по горячим следам.

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» в течение считанных часов установили предполагаемого угонщика Toyota Vista. Оперативники нашли 22-летнего подозреваемого несмотря на то, что, заметая следы, он поджег улику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение об угоне машины поступило в дежурную часть полиции уже после того, как в кювете на обочине федеральной трассы было обнаружен горящий автомобиль. Полицейские установили прямую связь между этими двумя происшествиями.

«Выяснилось, что накануне жители Братского района приобрели подержанную Toyota Vista и приехали на ней в одно из местных кафе, оставив автомобиль на парковке открытым и с ключами в замке зажигания. После этого машина исчезла», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-следственной группы опросили возможных очевидцев преступления, изучили кадры с камер видеонаблюдения и установили предполагаемого угонщика. Им оказался 22-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он признался, что решил воспользоваться оплошностью владельцев и похитил автомобиль. Однако, не справившись с управлением, съехал с трассы в кювет. Попытки вытащить автомобиль ни к чему не привели, поэтому, молодой человек разлил в салоне масло и поджег машину, чтобы скрыть следы преступления.

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