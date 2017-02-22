Угонщик в Братске поджег автомобиль, чтобы спрятать улики

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» в течение считанных часов установили предполагаемого угонщика Toyota Vista. Оперативники нашли 22-летнего подозреваемого несмотря на то, что, заметая следы, он поджег улику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение об угоне машины поступило в дежурную часть полиции уже после того, как в кювете на обочине федеральной трассы было обнаружен горящий автомобиль. Полицейские установили прямую связь между этими двумя происшествиями.

«Выяснилось, что накануне жители Братского района приобрели подержанную Toyota Vista и приехали на ней в одно из местных кафе, оставив автомобиль на парковке открытым и с ключами в замке зажигания. После этого машина исчезла», — отметили в ведомстве.