Врач-психиатр в Ангарске похитила у пациентки свыше 250 тысяч рублей
Женщину подозревают в мошенничестве.
Женщину подозревают в мошенничестве.
Следственным отделом в Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении
По версии следствия, с октября 2016 года по февраль текущего года
«Затем подозреваемая перевела со счета женщины на свой счет денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции совместно со следователями СКР проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.