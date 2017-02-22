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12:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Врач-психиатр в Ангарске похитила у пациентки свыше 250 тысяч рублей

Женщину подозревают в мошенничестве.

Следственным отделом в Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, свершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщина похитила со счета пациентки более 250 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль текущего года врач-психиатр, являясь лечащим врачом, получила доступ к банковскому счету своей пациентки (подключила к своему телефону ее банковскую карту).

«Затем подозреваемая перевела со счета женщины на свой счет денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции совместно со следователями СКР проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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