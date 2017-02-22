16-летний подросток выстрелил в друга из пневматического пистолета в Волгограде
16-летний подросток случайно выстрелил в друга из пневматического пистолета вечером 21 февраля в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказал заместитель руководителя
16-летний подросток случайно выстрелил в друга из пневматического пистолета вечером 21 февраля в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказал заместитель руководителя
Выяснилось, что подростки купили в магазине пневматический пистолет и решили пострелять. Мишенью они выбрали банки, найденные на улице. Один из подростков случайно попал другу в голову. Мальчик получил ранение. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.