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12:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

16-летний подросток выстрелил в друга из пневматического пистолета в Волгограде

16-летний подросток случайно выстрелил в друга из пневматического пистолета вечером 21 февраля в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказал заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Выяснилось, что подростки купили в магазине пневматический пистолет и решили пострелять. Мишенью они выбрали банки, найденные на улице. Один из подростков случайно попал другу в голову. Мальчик получил ранение. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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