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15:47 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде в ДТП погибла пенсионерка

По информации регионального ГУ МВД, ДТП произошло в Красноармейском районе 21 февраля.

Водитель ехал на отечественной легковушке в сторону улицы Фадеева по проспекту Героев Сталинграда.

Вечером на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 15а мужчина не заметил вышедшую на дорогу женщину и сбил ее, не успев притормозить. Она получила многочисленные травмы. Медики привезли ее в реанимацию, но жизнь пенсионерки спасти не удалось.

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