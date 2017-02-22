В Волгограде в ДТП погибла пенсионерка

Водитель ехал на отечественной легковушке в сторону улицы Фадеева по проспекту Героев Сталинграда.

Вечером на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 15а мужчина не заметил вышедшую на дорогу женщину и сбил ее, не успев притормозить. Она получила многочисленные травмы. Медики привезли ее в реанимацию, но жизнь пенсионерки спасти не удалось.