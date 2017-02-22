В Воронежской области погиб застрявший в колодце пенсионер

Одинокий пожилой мужчина застрял в колодце глубиной 5 м и погиб в поселке Панино Воронежской области во вторник, 21 февраля. Операция по извлечению продлилась более пяти часов.

Пенсионер был еще жив, когда его около 17:00 обнаружила соседка. Она пришла покормить 80-летнего мужчину, но не застала его дома. Женщина пошла искать пенсионера во двор и на улицу. Проходя мимо колодца, услышала приглушенный голос. Женщина позвонила полицейским и спасателям, позвала на помощь других соседей. До приезда экстренных служб сельчане попробовали сами достать мужчину, но не смогли дотянуться.

На место прибыли сотрудники полиции, пожарной части, бригада скорой помощи, представители администрации района и поселка.

— Обследовав место происшествия, спасатели поняли, что человек застрял на месте стыка бетонных труб. Но установить контакт с пострадавшим не удалось, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы Панинского городского поселения Алексей Ляшенко.

По словам очевидцев, около 19:00 в колодце была видна поднятая рука, из глубины шел теплый воздух — мужчина дышал. Спасатели опустились в колодец, чтобы закрепить веревку на пенсионере, но попытка не удалась. Около 22:00 разобрали забор, чтобы техника могла подъехать к колодцу, который вырыт между домами.

— По периметру колодца экскаватор выкопал яму глубиной примерно 5 м. Затем прорезали отверстие на уровне предполагаемого расположения мужчины и уже через него достали тело веревками. Как говорят очевидцы, ноги пострадавшего не касались воды, — сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» помощник главы администрации Панинского района по МЧС Сергей Ситников.

По словам соседей, пенсионер похоронил жену в октябре 2016 года. Последние три дня мужчина буквально протоптал тропинку до колодца, хотя нужды брать там воду не было — в доме есть водопровод. Двое сыновей погибшего живут в Москве, последний раз приезжали к отцу на Новый год.

Правоохранительные органы начали расследование причин происшедшего.