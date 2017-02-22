Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: сияющая Алина Кабаева произвела фурор на турнире
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
12:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области погиб застрявший в колодце пенсионер

Спасатели пытались вытащить 80-летнего сельчанина 5 часов.

Одинокий пожилой мужчина застрял в колодце глубиной 5 м и погиб в поселке Панино Воронежской области во вторник, 21 февраля. Операция по извлечению продлилась более пяти часов.

Пенсионер был еще жив, когда его около 17:00 обнаружила соседка. Она пришла покормить 80-летнего мужчину, но не застала его дома. Женщина пошла искать пенсионера во двор и на улицу. Проходя мимо колодца, услышала приглушенный голос. Женщина позвонила полицейским и спасателям, позвала на помощь других соседей. До приезда экстренных служб сельчане попробовали сами достать мужчину, но не смогли дотянуться.

На место прибыли сотрудники полиции, пожарной части, бригада скорой помощи, представители администрации района и поселка.

— Обследовав место происшествия, спасатели поняли, что человек застрял на месте стыка бетонных труб. Но установить контакт с пострадавшим не удалось, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы Панинского городского поселения Алексей Ляшенко.

По словам очевидцев, около 19:00 в колодце была видна поднятая рука, из глубины шел теплый воздух — мужчина дышал. Спасатели опустились в колодец, чтобы закрепить веревку на пенсионере, но попытка не удалась. Около 22:00 разобрали забор, чтобы техника могла подъехать к колодцу, который вырыт между домами.

— По периметру колодца экскаватор выкопал яму глубиной примерно 5 м. Затем прорезали отверстие на уровне предполагаемого расположения мужчины и уже через него достали тело веревками. Как говорят очевидцы, ноги пострадавшего не касались воды, — сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» помощник главы администрации Панинского района по МЧС Сергей Ситников.

По словам соседей, пенсионер похоронил жену в октябре 2016 года. Последние три дня мужчина буквально протоптал тропинку до колодца, хотя нужды брать там воду не было — в доме есть водопровод. Двое сыновей погибшего живут в Москве, последний раз приезжали к отцу на Новый год.

Правоохранительные органы начали расследование причин происшедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на длинных выходных 23-26 февраля
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
Ученые NASA просят вернуть Плутону статус планеты
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь