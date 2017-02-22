Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину

Ранее Генеральная прокуратура РФ выступила за отмену приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку за неоднократное нарушение правил пикетирования.

«Предлагаю производство по уголовному делу в отношении Дадина возобновить, дело прекратить за отсутствием в действиях Дадина состава преступления, самого Дадина освободить из-под стражи», — заявил заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек в среду на заседании президиума Верховного суда РФ. Там сегодня рассматривается представление председателя инстанции Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

При этом он подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой Дадин был осужден, не противоречащей Конституции.