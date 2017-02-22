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11:56 (мск), источник: Интерфакс

Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Президиум Верховного суда (ВС) РФ отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку наказания за неоднократное нарушение правил пикетирования, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Источник: AFP 2017

Ранее Генеральная прокуратура РФ выступила за отмену приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному к реальному сроку за неоднократное нарушение правил пикетирования.

«Предлагаю производство по уголовному делу в отношении Дадина возобновить, дело прекратить за отсутствием в действиях Дадина состава преступления, самого Дадина освободить из-под стражи», — заявил заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек в среду на заседании президиума Верховного суда РФ. Там сегодня рассматривается представление председателя инстанции Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

При этом он подчеркнул, что Конституционный суд РФ признал статью, по которой Дадин был осужден, не противоречащей Конституции.

Комментарии
4
дядя Коля
С тупыми электриками , закон Ома не знающими полемику не веду и закон Ома им не разъясняю.
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Владимир Пацак
Васильева с шефом всю армию обокрали многомиллиардные хищения и дня никто не сидел, а тут передаста нашли голубого и шпокнули как рецидивиста уголовника?
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Падший Ангел
Депутупом будет, не переживай Колюня. Это не ты, в тайге заблудившийся!
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