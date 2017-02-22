Адвокат Кара-Мурзы-младшего просит возбудить дело о покушении на убийство

Кара-Мурза-младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. В воскресенье Кара-Мурза-младший был выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации.

Это заявление о преступлении, оно во многом, к сожалению, повторяет то, которое мы уже подавали в СК на имя Бастрыкина по прошлому заявлению, мы даже по сути ответа не получили никакого… Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство

По его словам, в окружении Кара-Мурзы-младшего действительно считают, что произошедшее носит характер злоумышленных действий, которые требуют определенной проверки и расследования. «Ну, собственно, мы ровно с этим и обращаемся, хотя, конечно, пытаемся и сами какую-то проверку тоже провести», — заключил Прохоров.