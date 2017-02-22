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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Кара-Мурзы-младшего просит возбудить дело о покушении на убийство

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров подал заявление в Следственный Комитет с требованием провести проверку обстоятельств по делу с отравлением журналиста, бывшего замглавы ПАРНАСа Владимира Кара-Мурзы-младшего, а также возбудить дело о покушении на убийство, об этом он сообщил РИА Новости в среду.

Источник: РИА "Новости"

Кара-Мурза-младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. В воскресенье Кара-Мурза-младший был выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации.

Это заявление о преступлении, оно во многом, к сожалению, повторяет то, которое мы уже подавали в СК на имя Бастрыкина по прошлому заявлению, мы даже по сути ответа не получили никакого… Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство
Вадим Прохоров Адвокат Владимира Кара-Мурзы

По его словам, в окружении Кара-Мурзы-младшего действительно считают, что произошедшее носит характер злоумышленных действий, которые требуют определенной проверки и расследования. «Ну, собственно, мы ровно с этим и обращаемся, хотя, конечно, пытаемся и сами какую-то проверку тоже провести», — заключил Прохоров.

За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация. В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме. При этом отец журналиста сообщал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.

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