Полиция ищет двух лжецелительниц, похитивших деньги у бабушки в Ангарске
В Ангарске полицейские разыскивают злоумышленниц, похитивших деньги у пенсионерки.
В Ангарске полицейские разыскивают злоумышленниц, похитивших деньги у пенсионерки.
В Ангарске полиция ищет двух женщин цыганской внешности, которые обманом проникли в квартиру 80-летней женщины, под предлогом проведения сеанса лечения похитили у нее 15 тыс. рублей и скрылись. Как сообщает 22 февраля 2017 года
Полицейские рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не попасть под влияние подобных мошенниц: избегать общения с подозрительными гражданами, прерывать контакт при первой же возможности, не заключать с ними никаких сделок, не совершать покупок.