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13:00 (мск), источник: Publika.md

Жителя города Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми

Жителя Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми. Приговор может быть обжалован.

По данным прокуроров, в 2014 он пообещал 26-летней девушке высоко оплачиваемую работу в Афинах.

Однако вместо этого ее заставили предоставлять сексуальные услуги.

Потерпевшей удалось уведомить об этом местную полицию. Ее отвезли в реабилитационный центр, а затем отправили домой.

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