Жителя города Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми

По данным прокуроров, в 2014 он пообещал 26-летней девушке высоко оплачиваемую работу в Афинах.

Однако вместо этого ее заставили предоставлять сексуальные услуги.

Потерпевшей удалось уведомить об этом местную полицию. Ее отвезли в реабилитационный центр, а затем отправили домой.