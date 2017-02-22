Жителя города Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми
Жителя Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми. Приговор может быть обжалован.
Жителя Бельцы приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю людьми. Приговор может быть обжалован.
По данным прокуроров, в 2014 он пообещал 26-летней девушке высоко оплачиваемую работу в Афинах.
Однако вместо этого ее заставили предоставлять сексуальные услуги.
Потерпевшей удалось уведомить об этом местную полицию. Ее отвезли в реабилитационный центр, а затем отправили домой.