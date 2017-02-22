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13:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин. Массовое ДТП произошло 22 февраля в микрорайоне Сипайлово.

По информации очевидца, выложившего фотографии в группе «БашДТП» «Вконтакте», «КамАЗ» снес «ГАЗель», вмял «Киа» и зацепил «Хонду», «Ниву» и «Уаз». Предполагаемая причина автоаварии — отказ тормозов у виновника случившегося.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Свидетели ДТП предостерегают участников движения о затруднении движения в данном микрорайоне.

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