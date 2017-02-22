В Татарстане объявили награду за информацию об убийстве студента из Чада

Тело 24-летнего студента из Республики Чад было обнаружено в Казани вечером 16 февраля у дома по улице А. Кутуя с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Полтора миллиона рублей будет выплачено за информацию об обстоятельствах убийства гражданина Чада. Об этом объявил Президент Татарстана Рустам Минниханов», — говорится в сообщении.

МВД Татарстана просит всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, обращаться в управление уголовного розыска или по «телефону доверия» МВД РТ.

Ранее Президент Татарстана поручил правоохранительным органам взять расследование убийства студента из Чада на особый контроль.