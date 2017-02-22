В Петербурге кладовщик попал в больницу после падения с мусорного бака

В Невском районе 35-летний кладовщик травмировался при падении с мусорного бака, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Несчастный случай произошел около 13.00 21 февраля у дома № 24 по Фаянсовой улице.

По словам коллеги пострадавшего, во время рабочей смены мужчина грузил мусор в автомобиль, при этом находясь на 2-метровом баке. Потеряв равновесие, кладовщик не удержался и упал с мусорного бака на землю.

Петербуржца доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушибы лица и перелом нижней стенки правой глазницы.

По факту травмирования рабочего ведется проверка.