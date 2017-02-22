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13:03 (мск), источник: АиФ Омск

Двух омских студентов задержали с расфасованной по пакетам «солью»

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере им грозит срок до 20 лет.

Полицейские задержали двух студентов колледжа с 20 пакетиками «соли» общим весом более 10 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

17-летний молодой человек признался, что в соцсети ему предложили стать курьером-закладчиком синтетических наркотиков и раскладывать их по специально оборудованным тайникам. К работе он решил привлечь своего 18-летнего однокурсника.

Тем же вечером сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали их с поличным в районе проспекта Маркса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Молодым людям грозит сроки до 20 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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