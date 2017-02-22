Владелец «Сибирского деликатеса» Шамаев подозревается в распродаже имущества на 15 миллионов

Следственное управление УМВД по Омской области предъявило обвинение собственнику и руководителю группы компаний «Сибирский деликатес» Алексею Шамаеву, находящихся в процедуре банкротства. Предпринимателя обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 3 ст. 195 УК РФ «Сокрытие или отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».

По версии следствия, 55-летний бизнесмен с января по апрель 2016 года распродал часть имущества компании за 15 миллионов рублей. Еще 6 миллионов предприниматель подготовил к вывозу. При всем этом, как считают силовики, Шамаев препятствовал деятельности конкурсного управляющего, отказываясь предоставлять необходимые документы.

— В процессе следствия сокрытое и отчужденное имущество обнаружено и изъято в полном объеме, передано конкурсному управляющему на ответственное хранение. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, — сообщили в УМВД по Омской области.

Отметим, что у уголовного дела о банкротстве некогда успешного омского бизнесмена наметился интересный поворот. В частности, в декабре прошлого года Алексей Шамаев пожаловался, что его адвокат передала следователю омского УМВД Павлу Юрченко 600 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский как раз расследовал это уголовное дело.