Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
8 способов поклеить обои иначе
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: сияющая Алина Кабаева произвела фурор на турнире
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
13:04 (мск), источник: Om1.ru

Владелец «Сибирского деликатеса» Шамаев подозревается в распродаже имущества на 15 миллионов

Бизнесмена обвиняют в незаконном отчуждении имущества при банкротстве.

Следственное управление УМВД по Омской области предъявило обвинение собственнику и руководителю группы компаний «Сибирский деликатес» Алексею Шамаеву, находящихся в процедуре банкротства. Предпринимателя обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 3 ст. 195 УК РФ «Сокрытие или отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».

По версии следствия, 55-летний бизнесмен с января по апрель 2016 года распродал часть имущества компании за 15 миллионов рублей. Еще 6 миллионов предприниматель подготовил к вывозу. При всем этом, как считают силовики, Шамаев препятствовал деятельности конкурсного управляющего, отказываясь предоставлять необходимые документы.

— В процессе следствия сокрытое и отчужденное имущество обнаружено и изъято в полном объеме, передано конкурсному управляющему на ответственное хранение. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, — сообщили в УМВД по Омской области.

Отметим, что у уголовного дела о банкротстве некогда успешного омского бизнесмена наметился интересный поворот. В частности, в декабре прошлого года Алексей Шамаев пожаловался, что его адвокат передала следователю омского УМВД Павлу Юрченко 600 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский как раз расследовал это уголовное дело.

Напомним, «Сибирский деликатес» начал работать в 2000 м году. Алексей Шамаев сначала открыл небольшой пельменный цех в Москаленском районе. Потом ему удалось открыть филиалы в нескольких регионах России от Якутии до Калининграда, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Однако с начала 2016 года Арбитражный суд начал на предприятии процедуру банкротства. Долги «Сибирского деликатеса» на сегодняшний момент превышают три миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На праздниках в Омске будет тепло, а потом погода испортится
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
Ученые NASA просят вернуть Плутону статус планеты
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь