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13:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Следствие попросило отправить главу Верх-Исетского района Екатеринбурга под домашний арест

Следствие ходатайствовало об избрании главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко меры пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня в 16.00 в Верх-Исетском райсуде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отметим, что следствие также просит суд отстранить Бреденко от должности на время следствия.

Напомним, чиновник был задержан 21 февраля на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». Речь идет о взятке в размере 150 тыс. руб. за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района.

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