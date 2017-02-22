Следствие попросило отправить главу Верх-Исетского района Екатеринбурга под домашний арест

Отметим, что следствие также просит суд отстранить Бреденко от должности на время следствия.

Напомним, чиновник был задержан 21 февраля на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». Речь идет о взятке в размере 150 тыс. руб. за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района.