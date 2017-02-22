Следствие попросило отправить главу Верх-Исетского района Екатеринбурга под домашний арест
Следствие ходатайствовало об избрании главе
Следствие ходатайствовало об избрании главе
Отметим, что следствие также просит суд отстранить Бреденко от должности на время следствия.
Напомним, чиновник был задержан 21 февраля на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». Речь идет о взятке в размере 150 тыс. руб. за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района.