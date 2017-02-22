Мужчине, избившему воронежского полицейского, грозит 5 лет колонии

Воронежские следователи закончили расследовать уголовное дело 28-летнего мужчины, живущего в Подгоренском районе. Его обвиняют в избиении полицейского при исполнении (ч.1, ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 10 ноября 2016 года полицию вызвала женщина. Она заявила, что пьяный знакомый избил её и мужа. На место выехали стражи порядка. В квартире потерпевшей они предложили буйному мужчине пройти в отдел полиции. Но тот стал сопротивляться. Избил одного из стражей порядка кулаком по голове и ногой в голень. Полицейские смогли усмирить мужчину и доставить его в отдел полиции.

«На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления и дал подробные показания», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Сейчас дело передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет колонии.