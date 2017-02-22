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13:40 (мск), источник: ТАСС

В Баварии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ

Местная прокуратура считает, что гражданин РФ помогал террористам собирать средства через социальные сети.

БЕРЛИН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Полиция федеральной земли Бавария задержала 35-летнего гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила баварская генеральная прокуратура, мужчина, личность которого не разглашается, был арестован накануне в городе Ингольштадт.

По версии обвинения, россиянин подозревается в «оказании финансовой поддержки ИГ и в размещении в российской соцсети призывов к сбору пожертвований» для группировки.

«Против него также ведется расследование по подозрению в нелегальной торговле наркотиками», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Комментарии
4
А Б
Для того, чтобы собрать материал, необходимый для выводов о том, что человек осуществлял финансирование террористов, должна быть поведена определённая и довольно большая работа, направленная на выявление и документирование этой деятельности. Такая работа требует весьма немалого времени. Следовательно, разработка гражданина проводилась уже давно. Но в поле зрения спецслужб он попал, скорее всего, как наркоман.
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Иван Петров
О как сильно немчура борется с терроризмом.
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Александр Романский
Сбор средств для ИГ в российской сети? Чувак оторвался от реальности там, в толерантной Европе)))
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