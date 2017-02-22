В Баварии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Местная прокуратура считает, что гражданин РФ помогал террористам собирать средства через социальные сети.
Местная прокуратура считает, что гражданин РФ помогал террористам собирать средства через социальные сети.
БЕРЛИН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Полиция федеральной земли Бавария задержала 35-летнего гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила баварская генеральная прокуратура, мужчина, личность которого не разглашается, был арестован накануне в городе Ингольштадт.
По версии обвинения, россиянин подозревается в «оказании финансовой поддержки ИГ и в размещении в российской соцсети призывов к сбору пожертвований» для группировки.
«Против него также ведется расследование по подозрению в нелегальной торговле наркотиками», — отмечается в сообщении прокуратуры.