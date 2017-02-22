В Баварии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ

БЕРЛИН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Полиция федеральной земли Бавария задержала 35-летнего гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила баварская генеральная прокуратура, мужчина, личность которого не разглашается, был арестован накануне в городе Ингольштадт.

По версии обвинения, россиянин подозревается в «оказании финансовой поддержки ИГ и в размещении в российской соцсети призывов к сбору пожертвований» для группировки.

«Против него также ведется расследование по подозрению в нелегальной торговле наркотиками», — отмечается в сообщении прокуратуры.