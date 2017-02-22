Убийцам полковника Гошта вынесли приговор

Махмадали Ахмадова и Романа Фаталиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Исламу Бабаеву дали к 25 лет колонии строгого режима, а Охрану Зохрабову 26 лет, при этом первые 10 лет оба они проведут в тюрьме.

Кроме того, суд удовлетворил материальные требования потерпевших на общую сумму более 12 млн рублей. Также было удовлетворено требование одного из пострадавших об уведомлении его о том, когда убийцы доедут до колоний, а также о фактах их освобождения.

Напомним, в ночь на 24 апреля 2016 г. злоумышленники пришли частный дом Гоштов в с. Ивашевка Сызранского района. Они забили насмерть спящих хозяев и их гостей — самого Андрея Гошта, его жену, родителей, жену брата, племянницу полицейского. Выжила лишь вторая племянница — семилетняя девочка. Онаолучила тяжелейшие травмы.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали четверых жителей района: Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Охрана Зохрабова. Предположительно, они проникли в дом через незапертую входную дверь. При этом мужчины не знали, что дом принадлежит родителям полицейского и что в ту ночь там собралась вся семья. Испугавшись, четверо мужчин убили спящих и забрали ценности, лежавшие на виду.

Вину в разбое мужчины признали, а ответственность за нанесение смертельных ударов перекладывали друг на друга.

Дело рассматривал суд присяжных 25 января 2017 года. Тогда всех четверых мужчин присяжные признали виновными, а Бабаева и Зохрабова при этом достойными снисхождения.