Пассажирка Lexus погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Киренском районе Приангарья
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
Пассажирка Lexus погибла в ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло сегодня, 22 февраля, в Киренском районе Иркутской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших, а также выясняют причины произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По предварительной информации, водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся двигавшимся навстречу автомобилем.
«Инцидент произошел сегодня, 22 февраля, на автодороге Киренск —
По данному факту проводится проверка.