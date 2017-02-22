Пассажирка Lexus погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Киренском районе Приангарья

Пассажирка Lexus погибла в ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло сегодня, 22 февраля, в Киренском районе Иркутской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших, а также выясняют причины произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приангарью.

По предварительной информации, водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся двигавшимся навстречу автомобилем.

«Инцидент произошел сегодня, 22 февраля, на автодороге Киренск — Усть-Кут. Около 10.00 в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России “Киренский” сообщили о столкновении внедорожника и машины скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.